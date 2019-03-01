"Сравни иконы": Лукашенко оговорился, размахивая "Гибридной войной России"

Белорусский лидер Александр Лукашенко, которому подарили книгу от украинского политолога "Гибридная война России", размахивая книгой, заявил: "Это для меня икона. Книжка - сравни иконы". Тут он оговорился, имея в виду слово "сродни".

Журналисты передали белорусскому президенту Александру Лукашенко книгу от украинского политолога "Гибридная война России". Причём сами подойти побоялись

"Давай, чего уж там? Прямо мне неси сюда! Никогда не думал, что люди могут думать, что мне в руки ничего нельзя отдать, - заявил Лукашенко. - Но если человек к тебе идёт с душой и книжку дарит!.. Это для меня икона. Книжка - сравни иконы".

Он тут явно оговорился, имея в виду слово "сродни", предположили позже пользователи в Сети. Некоторые раскритиковали, что "иконой" Лукашенко назвал антироссийскую книгу от украинского автора.

"Обещаю, что я её не прочитаю, но по диагонали просмотрю", - отметил Лукашенко, принимая подарок.