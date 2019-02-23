Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Мы бы хотели, чтобы это остановилось": Трамп отреагировал на эскалаци...
Чем недоволен Путин?
Под Липецком нашли сотни посылок, которые "Почта России" так и не дове...
"Позорное бегство": Депутат Госдумы разоблачил байки Порошенко о "...
Главная / Политика

"Спасти население от Гуайдо и США": Власти Венесуэлы закрывают мосты в Колумбию

23 февраля 2019, 13:24  •  60 • Политика
Власти Венесуэлы приняли решение временно закрыть три мостовых перехода в Колумбию, сообщила вице-президент страны Делси Родригес. Это будет сделано, чтобы не допустить поставок гуманитарной помощи. Народ в соцсетях активно пишет, что надо "спасти население от Гуайдо и США".
"Боливарианское правительство сообщает населению, что в связи с серьезными и незаконными угрозами со стороны правительства Колумбии против мира и суверенитета Венесуэлы принято решение полностью временно закрыть мосты имени Симона Боливара, Сантандера и мост Уньон", - об этом Родригес написала в своём микроблоге.
Напомним, что накануне произошла перестрелка. Во время столкновений погибли два человека, еще 20 оказались ранены. При этом американские СМИ, описывая ситуацию, выставили пострадавших "жертвами режима Мадуро".
Примечательно то, что вся операция была спланирована оппозицией во главе с самозванцем Хуаном Гуайдо. Об этом также сообщают СМИ, подчёркивая, что виноват не он, а легитимный президент республики Николас Мадуро. Он, напомним, законными методами пытается решить кризис в стране, а также остановить американскую интервенцию.
Ранее Гуайдо заявлял, что "добьется гуманитарной помощи для Венесуэлы любой ценой". Сразу после вооруженного столкновения американская сторона поспешила обвинить Мадуро в человеческих жертвах. Тем временем народ в соцсетях активно пишет, что надо "спасти население от Гуайдо и США".
Правительство Николаса Мадуро не намерено разрешать ввоз гумпомощи в Венесуэлу. Мадуро ранее объявил, что полностью закрывает наземную границу с Бразилией. В среду власти Венесуэлы также закрыли морские границы с Малыми Антильскими островами, куда входит Кюрасао, где находится один из центров сбора помощи. Еще два центра расположены в колумбийской Кукуте и бразильском штате Рорайма.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


60
Источник
Похожие новости
22 февраля 2019, 17:54
"Хорошие инвестиции": СМИ обвинили Россию в спонсировании Сальвини на выборах в Европарламент
22 февраля 2019, 21:09
В Центральной Азии целенаправленно искажают факты о голоде в СССР — МИД России
23 февраля 2019, 06:54
Правительство Мадуро никогда не прикажет стрелять по собственному народу — глава МИД Венесуэлы
Загрузка...
22 февраля 2019, 17:54
В Совфеде заявили, что с задержанных в Керченском проливе моряков "пылинки сдувают"
23 февраля 2019, 13:24
Бизнес на войне: Как Порошенко заработает на новой провокации в Керченском проливе
22 февраля 2019, 17:54
"Разумеется, ничего у американцев не получится": Политолог о 70-летней мечте США установить гегемонию в Арктике
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
23 февраля 2019, 03:39
Индейцы Боливара взбунтовались против армии и взяли в заложники генерала
23 февраля 2019, 02:12
Кто поедет на Евровидение и причем тут Крым
23 февраля 2019, 06:54
Американский "Боинг" над Читой: Самолет ВВС США провел разведывательный пол...
23 февраля 2019, 00:09
Вопрос цены: прокуратура проверяет действия ритуального предприятия в Самаре, где жен...
23 февраля 2019, 03:39
Разведчик у наших границ: В России ответили на претензии Швеции из-за "опасного&...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 февраля 2019, 13:54
Савченко призвала ввести санкции против…Украины
17 февраля 2019, 17:39
"Теперь Третья мировая может начаться в любой момент": к чему приведёт размещение систем ПРО на Украине
16 февраля 2019, 15:39
Меркель осадила желающих вводить санкции против России
20 февраля 2019, 07:24
Эксперт рассказал, как Россия отразит воздушный удар США и НАТО в случае нападения
20 февраля 2019, 07:24
Разоблачающее фото "Все они по уши в крови": Порошенко и Парубия сняли с американскими послами
16 февраля 2019, 22:09
После задержания самолета с украинцами Израиль заподозрили в "государственном терроризме"
19 февраля 2019, 08:39
"Порошенко вмазать по зубам?": Твит пресс-секретаря президента Украины вызвал споры в Сети
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.