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"Союз" с британскими спутниками с третьей попытки отправился в космос

28 февраля 2019, 03:54  •  37 • В мире
"Союз-СТ-Б" стартовал с шестью британскими спутниками. Старт произошёл с третьей попытки.
Российская ракета-носитель "Союз-СТ-Б" с полезным грузом из шести спутников успешно стартовала с космодрома Куру, который расположен во Французской Гвиане.
Трансляцию запуска ведёт канал компании Arianespace на YouTube.
"Союз" должен вывести спутники на низкую орбиту на высоту 1,2 тысячи километров за 1 час 22 минуты.

Каждый спутник весит 147,7 кг и оснащён двумя солнечными батареями с плазменной двигательной установкой и бортовым датчиком спутниковой навигации GPS.
Спутники должны прослужить как минимум 5 лет. В планах OneWeb - создание сети из 600 спутников.

Запуск дважды откладывался. Первый раз нашли неполадки в разгонном блоке "Фрегат". Во второй раз произошёл нештатный взлёт ракеты "Союз-2.1б" с египетским спутником Egyptsat, после чего пуск перенесли для проверок всех ступеней.

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