"Союз" с британскими спутниками с третьей попытки отправился в космос

Российская ракета-носитель "Союз-СТ-Б" с полезным грузом из шести спутников успешно стартовала с космодрома Куру, который расположен во Французской Гвиане.

Трансляцию запуска ведёт канал компании Arianespace на YouTube.

"Союз" должен вывести спутники на низкую орбиту на высоту 1,2 тысячи километров за 1 час 22 минуты.



Каждый спутник весит 147,7 кг и оснащён двумя солнечными батареями с плазменной двигательной установкой и бортовым датчиком спутниковой навигации GPS.

Спутники должны прослужить как минимум 5 лет. В планах OneWeb - создание сети из 600 спутников.



Запуск дважды откладывался. Первый раз нашли неполадки в разгонном блоке "Фрегат". Во второй раз произошёл нештатный взлёт ракеты "Союз-2.1б" с египетским спутником Egyptsat, после чего пуск перенесли для проверок всех ступеней.