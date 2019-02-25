"Современная дыра в современной земле": Соловьев в прямом эфире застыдил Ковтуна туалетами в школах Украины - видео

Во время авторской программы телеведущий Владимир Соловьев вновь в прямом эфире опозорил украинского эксперта Вячеслава Ковтуна. Видео журналист опубликовал у себя на странице в соцсети. На записи Соловьев застыдил Ковтуна туалетами в школах Украины: "Современная дыра в современной земле".

Во время прямого эфира новой авторской программы Владимира Соловьева "Кто против?", телеведущий вновь публично опозорил украинского эксперта Вячеслава Ковтуна, напомнив ему историю со школьными туалетами.

На видео, которое Соловьев разместил у себя в соцсети Twitter, он застыдил Ковтуна туалетами в школах Украины, отметив, что не поленился проверить статистику в ответ на упрек гостя из Незалежной.

"Господину Ковтуну, который услышал речь своего абсолютного авторитета, своего кумира - президента Российской Федерации Путина, - предварил свой короткий экскурс Соловьев, напомнив, что Ковтун сказал: "Видите, у вас то еще 200 тысяч детей учатся в школах и у них удобства во дворе". - Что 1,5%. Я не поленился: 10% украинских школ - туалеты находятся вдали".

Соловьев поинтересовался у украинского эксперта: "Кого это волнует?" и прежде, чем тот смог ответить, иронично предложил ему сделать это "фирменной" фразой.

"Твоя вечная фраза: "Ну я не знаю. Я не читал. Я в школе давно учился", - предложил телеведущий.

И почти не ошибся. Ковтун признался, что в его время в школе был туалет "современного формата". Правда, затруднился с конкретным ответом, какого именно, но попытался показать это руками, изображая то ли "кабинку", то ли стандартную уличную уборную.

"Когда я учился в школе, всё было в как бы современном формате, - ответил Ковтун. - Ничего такого не было".

"Всё в современном формате" - это имеются в виду такие современные туалете в современном формате, - уточнил Соловьев. Современная дыра в современной земле. И такой современный дощатый мостик".