Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Прощай, родимый экипаж: «Ополченка» сбежала на Украину
"Украинцы не рады, что их президент облизывает американцев": Политолог...
До чего ожирение довело британских военных (Руслан Осташко)
Евросоюз в роли "третьего лишнего": Еврокомисия хочет получить долю к...
Главная / Политика

"Снова зовёт всех на улицы": Самозванца Гуайдо сравнили с блогером Навальным

05 марта 2019, 00:54  •  20 • Политика
Самозванец Хуан Гуайдо призвал своих сторонников поддержать его на массовых митингах 9 марта. Он заявил, что простым людям нужно обязательно выйти на протесты и митинги. "Снова зовёт всех на улицы", - пишут пользователи в соцсетях. Русскоязычные комментаторы уже успели даже сравнить Гуайдо и Навального, "действующих по одной схеме".
Он не только решил не сдаваться в своей "политической борьбе", но и призвать помощников.
"Я призываю страну снова мобилизоваться в эту субботу, 9 марта, - написал самозванец Гуайдо в своём микроблоге. - Вся поддержка, которую мы уже получаем, и поддержка, в которой мы всё ещё нуждаемся, зависит от того, продолжим ли мы выходить на улицы".
Русскоязычные комментаторы тут же вспомнили, что призывы "выйти на улицу" очень похожи на тактику блогера Навального.
"Снова зовёт всех на улицы", - пишут одни.
"А сам не придёт. Или его полиция задержит", - отмечают другие.
Напомним, ранее сообщалось, что Хуан Гуайдо вернулся в Венесуэлу.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



20
Источник
Похожие новости
04 марта 2019, 02:09
В МГУ подтвердили планы про проведению "Скрипальских чтений"
04 марта 2019, 18:24
Основателем "фонда с миллионами Мадуро" оказался бизнес-тренер и блогер с Youtube
04 марта 2019, 21:39
Крымский мост назвали источником проблем для России
Загрузка...
04 марта 2019, 02:09
"Своего мы не упустим и не отдадим": Арктику назвали сферой интересов России
04 марта 2019, 21:39
"Украинцы не рады, что их президент облизывает американцев": Политолог раскритиковал "ожидающего поддержки от США" Порошенко
04 марта 2019, 21:39
В Азербайджане забеспокоились о судьбе школ в деревнях России
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 марта 2019, 12:24
"А кто с ним будет разговаривать?" В соцсетях удивились заявлению Зеленского о переговорах с Россией
01 марта 2019, 18:54
Путин обратился к нации: отступление закончено!
27 февраля 2019, 21:24
Легендарный для Порошенко "Дональд Кук" оказался "бомжующим" по Черному морю "корытом" - фотофакт
26 февраля 2019, 09:39
Израиль проводит ядерный убийственный эксперимент над сирийцами
03 марта 2019, 00:09
В США заявили о необходимости ухода Порошенко с поста президента Украины
02 марта 2019, 07:54
"Он просто озверел, стал сатаной": Новая жертва нападения Порошенко рассказала, как президент "распустил руки"
28 февраля 2019, 03:54
«Так встречают даже не гауляйтера территории, а раба»: В Сети обратили внимание на рукопожатие Порошенко на «Дональде Куке»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.