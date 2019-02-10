Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ополченцы применили в Донбассе лазерное оружие - Госпогранслужба Украины
Порошенко пообещал запускать в космос украинские ракеты из Флориды
У Порошенко нашли две тайные квартиры, дачу и личное туристическое судно
На Украине заявили о проблемах с въездом украинцев в Россию
Главная / В мире

"Снимали на камеру": Пограничники Незалежной запугивают украинцев российскими требованиями

10 февраля 2019, 10:09  •  20 • В мире
Пограничники Незалежной муссируют слухи об "отказниках" - тех, кому Россия не дала въезд на свою территорию, и запугивают украинцев российскими требованиями, которые предъявляются на границе. Среди них - малая мощность двигателя въезжающего на территорию РФ автомобиля. Кроме того, тех, кому отказали во въезде, "снимали на камеру".
Помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в эфире украинского телевидения рассказал об очередной "страшилке" о российских пограничниках. В частности, он указал на то, что за три дня число "отказников", то есть тех украинцев, которым был запрещен въезд на территорию РФ, выросло до сотни.
При этом пограничники Незалежной запугивают украинцев российскими требованиями, среди которых - малая мощность двигателя въезжающего на территорию страны автомобиля (объем не более 2 литров). При этом Слободян утверждает, что как раз среди выезжающих из России таких авто было как раз больше всего.
Но и это, как уверяет Слободян, еще не все. По его словам, тех, кому отказали во въезде, "снимали на камеру".
"Снимали украинцев на видеокамеру, - в эфире "112 Украина" рассказал помощник. - Требовали, чтобы украинцы признали, что возвращаются по собственной воле, а со стороны пограничников ФСБ РФ никаких запретов не было".
При этом Слободян также добавил, что российские пограничники в официальном ответе уведомили, что с их стороны никаких проблем не возникает и никаких необоснованных запретов на въезд не было.
"Представители пограничной службы России ответили, что у них все нормально и пункт пропуска работает в штатном режиме", - пояснил Слободян и попросил украинцев воздержаться от поездок в Россию.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


20
Источник
Похожие новости
10 февраля 2019, 00:24
Общенациональная забастовка в Бельгии может сорвать встречу министров обороны стран-членов НАТО
09 февраля 2019, 04:54
Пришло время нанести удар первыми: Главком ВМС США раскрыл карты по Черному морю
10 февраля 2019, 00:09
«Не осознаёт последствий своих слов»: в России ответили на призыв адмирала США нанести «первый удар» по РФ
Загрузка...
09 февраля 2019, 04:54
Зеленский в угоду радикалам отказался "брататься" с русскими - видео
09 февраля 2019, 14:39
Сирийских военных обучают сотрудники российско-украинско-греческой ЧВК "Вега" – эксперт
09 февраля 2019, 08:09
"Теряем летчиков, конструкторов и сотрудников ВПК": На Украине пожаловались на "утечку" специалистов в Россию
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 февраля 2019, 17:24
Погибли не менее шести человек: что известно о пожаре в доме на Никитском бульваре в центре Москвы
04 февраля 2019, 11:09
"Все болезни были разными": в соцсетях иронизируют после провала интронизации раскольника Епифания
05 февраля 2019, 13:09
Кто взойдет на борт "судна-камикадзе": В Сети распределили роли для новой провокации в Керченском проливе
08 февраля 2019, 15:39
«На карту поставлено слишком многое»: почему США предложили Мадуро покинуть Венесуэлу
05 февраля 2019, 03:24
Наготове: Сирийские С-300 вывели из себя воздушных разведчиков США и Израиля
06 февраля 2019, 02:09
"Агрессивное и неконструктивное заявление": В ОБСЕ раскритиковали планы Порошенко в отношении России
05 февраля 2019, 09:54
От Латинской Америки до Азии: 7 стран подтвердили готовность разместить у себя военные базы России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.