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"Следят повсеместно": В Кремле "не в восторге" от интереса шпионов к российским гражданам

26 февраля 2019, 19:24  •  93 • Политика
Дмитрий Песков признался, что в Кремле "не в восторге" от повышенного интереса иностранных шпионов к российским гражданам. "Следят повсеместно", - отметил он, дав совет не рассчитывать на приватность в интернете.
После признания Google в шпионаже за российскими гражданами в пользу американских спецслужб пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил активизацию иностранных шпионов в стране, которая произошла в последние годы.
Он признал, что российские власти "не в восторге" от того, что за гражданами России "повсеместно следят различные спецслужбы", как и от того, что деятельность иностранных спецслужб в стране заметно активизировалась.
"Конечно, это неприемлемо. Конечно, мы это не одобряем. Скорее, мы это осуждаем. Вот, наверное, что можно сказать", - пояснил пресс-секретарь президента.
Что же касается слежки в интернете, то, напомнил Песков, следует помнить, что "интернет весь прозрачен", и рассчитывать на приватность абсурдно.
Комментарий цитирует РИА Новости.

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