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"Следили на 12 автомобилях": Комик и кандидат в президенты Украины Зеленский обратился за помощью в полицию

08 февраля 2019, 02:54  •  100 • Политика
Полиция Украины завела уголовное дело по заявлению Зеленского о слежке за ним. Комик и кандидат в президенты Украины сообщил, что за ним "следили на 12 автомобилях".
Кандидат в президенты Украины комик Владимир Зеленский обратился в полицию из-за слежки за ним. Правоохранительные органы Украины завели уголовное дело по статье "Нарушение неприкосновенности личной жизни".
Согласно заявлению Зеленского, за ним и его людьми осуществляли слежку неизвестные личности на двенадцати автомобилях. Это происходило во время фестиваля "Лига смеха" с 30 января по 4 февраля 2019 года, утверждает юморист и кандидат в президенты Украины.
"Также кандидат сообщил о фиксации фактов слежки за ним и после этого периода по прибытии в Киев", - говорится в сообщении МВД Украины в Facebook.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение неприкосновенности личной жизни". Идет досудебное расследование, сообщает украинское издание "Левый берег".
Напомним, что комик Зеленский объявил о своем участии в выборах президента Украины 1 января 2019 года. В настоящий момент он находится на втором месте по популярности среди всех кандидатов, опережая даже действующего президента Украины Петра Порошенко.

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