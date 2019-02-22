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"Сколько заплатили, столько и нарисуют": Азаров объяснил, как Порошенко оказался в рейтинге между Зеленским и Тимошенко

22 февраля 2019, 14:39  •  159 • В мире
В рейтинге предвыборной гонки действующий президент Петр Порошенко оказался "посерединке" между кандидатами Зеленским и Тимошенко, рейтинг которой упал. Азаров объяснил, почему так произошло. "Сколько заплатили, столько и нарисуют", - рассказал экс-премьер, как считают электоральный рейтинг на Украине.
Экс-премьер Украины Николай Азаров объяснил журналистам на пресс-конференции "Пятая годовщина победы Майдана: Тайная история государственного переворота", почему предвыборный рейтинг кандидата в президенты Юлии Тимошенко опустился на третье место.
"Это необходимо президенту Петру Порошенко", - говорит политик.
Азаров рассказал. Если Порошенко будет на первом месте, это будет подозрительно, а если он опустится ниже своей соперницы, это будет его дискредитировать. Поэтому сейчас на первом месте стоит комик Владимир Зеленский, а Тимошенко "подвинули", считает Азаров.
"Сколько заплатили, столько и нарисуют", - пояснил экс-премьер то, как формируется рейтинг.

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