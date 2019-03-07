Госдума в третьем чтении приняла законопроект о блокировке в интернете материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти России. В связи с недавними историями об оскорбительных высказываниях чиновников в отношении граждан политолог Сергей Михеев считает, что в законе надо прописать повышенную ответственность для чиновников и политиков.

Речь идет о заявлениях уже бывшего чиновника "Роскосмоса" Станислава Жаркова, назвавшего жителей "хрущевок" скотобазой, а также волгоградском депутате, назвавшем пенсионеров тунеядцами. Обе истории произошли всего за несколько дней до принятия закона о запрете оскорбления власти.

Михеев отмечает, что в законе должна быть прописана обоюдная ответственность, потому что принятый закон выделяет госслужащих в какую-то особенную касту. Политолог считает, что в закон необходимо добавить требования и к госслужащим, причем повышенные требованиям. А лучше, вообще запретить им высказываться публично, если речь не идет об их непосредственной работе.

"Высказался под своим именем - тут же увольнение. Увольнение сразу. Должен говорить только по работе, по службе", - подчеркнул Михеев в эфире Царьграда.

Эксперт вообще предлагает серьёзно ограничить чиновников в правах, как это было раньше. Например разрешить поездки за границу только в рамках служебных командировок.