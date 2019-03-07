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07 марта 2019, 17:54 • 89 • Политика
Госдума приняла закон о борьбе с оскорблением госсимволов. Политолог Сергей Михеев предложил добавить в закон дополнительную ответственность для чиновников. "Должен говорить только по работе, по службе", считает эксперт, в противном случае увольнение.
Госдума в третьем чтении приняла законопроект о блокировке в интернете материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти России. В связи с недавними историями об оскорбительных высказываниях чиновников в отношении граждан политолог Сергей Михеев считает, что в законе надо прописать повышенную ответственность для чиновников и политиков.
Речь идет о заявлениях уже бывшего чиновника "Роскосмоса" Станислава Жаркова, назвавшего жителей "хрущевок" скотобазой, а также волгоградском депутате, назвавшем пенсионеров тунеядцами. Обе истории произошли всего за несколько дней до принятия закона о запрете оскорбления власти.
Михеев отмечает, что в законе должна быть прописана обоюдная ответственность, потому что принятый закон выделяет госслужащих в какую-то особенную касту. Политолог считает, что в закон необходимо добавить требования и к госслужащим, причем повышенные требованиям. А лучше, вообще запретить им высказываться публично, если речь не идет об их непосредственной работе.
Эксперт вообще предлагает серьёзно ограничить чиновников в правах, как это было раньше. Например разрешить поездки за границу только в рамках служебных командировок.
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