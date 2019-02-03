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"Шутки в сторону": Комик Зеленский пообещал сесть за стол переговоров с Путиным

03 февраля 2019, 12:24  •  324 • Политика
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский в ходе встречи с послами западных стран заявил о том, что намерен в случае своей победы на выборах провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. "Шутки в сторону", - саркастически пишут в соцсетях.
Информацию о том, что кандидат в президенты шоумен Владимир Зеленский хочет сесть за стол переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает издание Strana.ua, ссылаясь на источники в дипломатических кругах.
Отмечается, что Зеленский встречался с западными политиками. Источник сообщает, что сам шоумен в ходе разговора очень волновался и расплывчато отвечал на разные вопросы от европейских дипломатов.
Подчёркивается, что особый интерес фигура Зеленского вызвала у посла из Франции Изабель Дюмон. Та спросила, как, к примеру, комик намерен решить проблему в Донбассе. Тогда Зеленский и заявил, что если станет президентом, то непременно сядет за стол переговоров с Владимиром Путиным.
"Шутки в стороны, это же шоумен Зеленский!" - саркастически пишут в Сети.

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