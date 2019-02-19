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"Шкурные интересы": Политолог назвал цель украинской делегации на Мюнхенской конференции

19 февраля 2019, 05:24  •  81 • В мире
Политолог Руслан Бортник поделился своим виденьем результатов Мюнхенской конференции для Украины. Он раскритиковал делегацию Незалежной, которая поехала туда за "шкурными интересами".
Политолог Руслан Бортник уверен, что украинские политики приехали в Мюнхен на конференцию по безопасности, чтобы решать свои "шкурные интересы". С таким заявлением он выступил на пресс-конференции в Киеве, сообщает "ПолитНавигатор".
Это "интерес" по его мнению состоял в том, чтобы получить хорошую прессу, хорошие фото, продемонстрировать высокий уровень контактов.
Далее Бортник заявил, но на мероприятие государственные интересы не отстаивались. Люди приехали с частными задачами, прикрываясь государственными интересами, так как ни украинского плана мирного урегулирования, ни постановки вопроса о новых международных гарантиях безопасности и о доступе к рынкам не было озвучено. Такое мнение высказывает политолог.
Кроме того, Бортник посетоввал на то, что "азовские" санкции будут через чур мягкими. Они не поменяют баланс между Россией и западным миром, полагает эксперт.
Информация предоставлена "Политнавигатор".

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