"Северному потоку - 2" готовят пустые трубы, но у "Газпрома" уже есть запасной план - СМИ

Новые нормы Евросоюза могут надолго оставить "Северный поток-2" с пустыми трубами. В то же время, у "Газпрома" уже есть запасной план, сообщают СМИ со ссылкой на источники.

Новые регуляторные инициативы Европы могут "серьезно осложить работу "Газпрома", пишет "Ъ" со ссылкой на собственные источники. В то же время, подчеркивается, Германия продолжает отстаивать проект, полагая, что именно он позволит решить газовую проблему ЕС. Тем не менее, высока вероятность, что "Северный поток - 2" из-за одобренных инициатив не будет загружен на полную, по меньшей мере, в первые несколько лет работы.

По информации издания, теперь "да" проекту должны сказать не только представители Еврокомиссии, но и комитет из числа представителей всех стран ЕС. Таким образом, сама процедура одобрения "Северного потока - 2" становится сложнее. И займет она, наверняка, гораздо больше времени, чем планировалось ранее.

Наконец, отмечено, что в "Газпроме" понимают перспективы "ловушки". Для минимизации потерь компания, как отмечено в сообщении, уже сигнализирует о возможности строительства газопровода "Турецкий поток - 2".

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