"Северная Корея будет такой же": Трамп одним твитом поставил ультиматум и дал обещание Ким Чен Ыну

Президент США Дональд Трамп перед саммитом с лидером КНДР одним твитом и поставил ультиматум, и дал обещание Ким Чен Ыну, сравнив страну со Вьетнамом. "Северная Корея будет такой же", - пообещал Трамп, но с одним условием - при полной денуклеаризации.

По уже сложившейся привычке президент США Дональд Трамп высказался у себя на странице в Twitter по поводу его отношения к Северной Корее и ее лидеру Ким Чен Ыну. Любопытно, что это сообщение он оставил прямо перед саммитом в Ханое, где намерен обсудить с маршалом Кимом вопрос дальнейшего ядерного разоружения КНДР.

Впрочем, уже одним своим твитом Трамп не только дал обещание Ким Чен Ыну, но и поставл ему же ультиматум, сравнивая КНДР со Вьетнамом.

"Вьетнам процветает, как немногие места на земле, - отметил глава Белого дома. - Северная Корея будет такой же".

Но здесь Трамп поставил Ким Чен Ыну одно существенное обязательное условие - полную денуклеаризацию.

При этом говоря о ядерном разоружении КНДР, американский лидер уточнил, перейдя на caps lock, что у Северной Кореи удивительный потенциал.

"Потенциал удивительный, отличная возможность, как почти ни у кого другого в истории, для моего друга Ким Чен Ына", - пояснил Трамп.

И тут же добавил немного интриги.

"Скоро узнаем - очень интересно!"

Vietnam is thriving like few places on earth. North Korea would be the same, and very quickly, if it would denuclearize. The potential is AWESOME, a great opportunity, like almost none other in history, for my friend Kim Jong Un. We will know fairly soon - Very Interesting! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 февраля 2019 г.

Напомним, встреча между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном пройдет 27 и 28 февраля в Ханое. Она будет второй по счету. Первая состоялась в июне прошлого года в Сингапуре.

Тогда же президент США и маршал Ким подписали совместный документ, в котором указывались обязательства КНДР по денуклеаризации. Взамен же Соединенные Штаты давали Пхеньяну свои гарантии безопасности.

В преддверие двустороннего саммита с руководителем КНДР во Вьетнаме ранее президент США рассыпался в комплиментах к своему будущему собеседнику и признался в "особенных чувствах" к Ким Чен Ыну.

"Пока нет испытаний, мы счастливы", - цитирует американского президента пресс-служба Белого дома.

Впрочем, о доверии маршалу Киму глава Белого дома уже не раз говорил и писал у себя в Twitter. Например, об этом он как раз заявил в эфире программы "60 минут" телеканала CBS. Но сразу признал, что может ошибаться. Также президент США подчеркнул, что хорошо ладит с Ким Чен Ыном.

Кроме того, Трамп недавно также сказал о том, что оба лидера, как и в предыдущую встречу, намерены поговорить тет-а-тет.

"Мы пообщается с глазу на глаз, я верю, - сообщил Трамп, однако тут же добавил, что не знает точно, как будут развиваться события на самом деле. - Что произойдет, я не могу вам сказать".