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"Сексуальный!": На марше памяти Немцова участники не смогли о нем вспомнить — видео

25 февраля 2019, 01:09  •  91 • Политика
Как удалось выяснить корреспонденту Царьград Яну Комарницкому ни один из участников сегодняшнего шествия памяти в честь Бориса Немцова в Москве оказался незнаком с достижениями оппозиционера. Более того, никто из них не испытывает какого-либо стремления посетить место захоронения Немцова, чтобы почтить его память в отрыве от политических акций. "Он был красивым и сексуальным", — прямо призналась одна из участниц марша.
Один из лозунгов митинга звучал как "Герои не умираю!". Примечательно, что одна из опрошенных корреспондентом Царьград участниц шествия отметила, что считает героем не только одного лишь Бориса Немцова, но также и членов так называемой украинской "небесной сотни".
Когда их спрашивали, чем именно известен Немцов, большинство участников марша терялись. Они или просили корреспондента поговорить с кем-то другим, или отвечали что-то предельно общее.
Так, по мнению некоторых из собравшихся, Немцов был известен за свою смелость и за то, что боролся с коррупцией.
"Он был нормальным. И еще он был очень красивым и сексуальный!" — смогла вспомнить о Немцове одна из пришедших на митинг женщин.

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