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"Сегодня он - никто": Кафельникова поставили в один ряд с Макаревичем и Каспаровым
22 февраля 2019, 11:24 • 164 • Политика
Теннисист Евгений Кафельников назвал большинство граждан России "безграмотными, ленивыми и неопрятными папуасами". За это его поставили в один ряд с забытым музыкантом Андреем Макаревичем и экс-шахматистом и неудавшимся политиком Гарри Каспаровым. "Сегодня он никто", - пишут о Кафельникове в соцсетях.
Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников считает большинство граждан России "безграмотными, ленивыми и неопрятными папуасами". В ответ пользователи соцсетей поделились своим мнением о забытом теннисисте.
Его поставили в один ряд с когда-то хорошим музыкантом Андреем Макаревичем и отличным шахматистом, но провальным политиком-оппозиционером Гарри Каспаровым. Они тоже нелестно отзывались о жителях России и теперь заслуженно забыты.
Напомним, что резкие высказывания в адрес граждан России Кафельников сделал в ответ на информацию о высокой поддержке президента Владимира Путина. После критики в свой адрес из-за оскорбительных слов теннисист и вовсе перешёл на матерные выражения.
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