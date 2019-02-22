"Сегодня он - никто": Кафельникова поставили в один ряд с Макаревичем и Каспаровым

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников считает большинство граждан России "безграмотными, ленивыми и неопрятными папуасами". В ответ пользователи соцсетей поделились своим мнением о забытом теннисисте.

Его поставили в один ряд с когда-то хорошим музыкантом Андреем Макаревичем и отличным шахматистом, но провальным политиком-оппозиционером Гарри Каспаровым. Они тоже нелестно отзывались о жителях России и теперь заслуженно забыты.

"Успехи в профессии и наличие определенных талантов не смогут замаскировать и нивелировать то д... , которое заполняет мозг и душу этих индивидуумов. Зы. Кстати, сегодня Кафельников - никто", - написала в Twitter Юлия Витязева.

"Душа как была "с гнильцой", она так и останется..." - соглашаются пользователи в комментариях.

"Желчь разъедает, бывает такое от бывших успехов", - пишет Раиса Павлова.

"Вывод один. Каждый должен заниматься своим делом. А когда пытается заниматься тем, в чем не сильно разбирается, получается то, что мы видим", - добавляет ещё одна пользовательница Twitter.