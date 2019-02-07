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"Санкции станут основной нормой отношений": Политолог об антисирийском пассаже Вашингтона

07 февраля 2019, 04:09  •  68 • Политика
Политолог Дмитрий Солонников оценил новый антисирийский пассаж сенаторов США, одобривших введение новых санкций против САР и ее союзников, включая Россию и Иран, и отметил, что в будущем "санкции станут основной нормой отношений" между странами.
Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал принятие Сенатом США законопроекта, предусматривающего введение санкций в отношении Сирии и ее союзников, включая Россию и Иран, и отметил, что это событие является логическим продолжением двух тенденций американской политики. Во-первых, очевидно, что США намерены продолжать свою санкционную политику. "Это направление международных отношений в сфере экономики будет только развиваться", - заявил эксперт, пояснив, что санкции станут основной нормой международных отношений.
Во-вторых, по словам политолога, американское руководство будет усиливать свое давление на Россию и Иран, стремясь выполнить главную задачу - сменить власть в этих странах. События в Венесуэле показывают, каков план Соединенных Штатов: довести экономику стран до кризиса, создать социальную напряженность, в том числе и на фоне резкого падения уровня жизни, а следом - признать одного из оппозиционеров законным лидером. "Венесуэльский сценарий будут отрабатывать в Иране и России", - предупредил эксперт в беседе с корреспондентом "Невских новостей".
По мнению Солонникова, США сдержат слово и выведут войска из Сирии, поскольку это было предвыборным обещанием Трампа, однако давление на страну только возрастет. "Пообещав больше не распространять свое военное влияние по миру, Дональд Трамп будет действовать более понятным ему экономическим методом", - подытожил собеседник издания.

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