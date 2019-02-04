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"Самолет, окруженный огромной загадкой": СМИ вновь сообщили о прибытии в Венесуэлу российского борта

04 февраля 2019, 01:24  •  219 • Политика
Noticias Venezuela сообщает, что в субботу вечером на авиабазу Пало-Негро в штате Арагуа приземлился прибывший из России самолет. Издание называет таинственный борт "самолетом, окруженным огромной загадкой".
Отметим, что по сообщениям журналистов, перед прибытием российского самолета сотрудникам аэродрома якобы было приказано отключить имеющийся в их распоряжении радар. Кроме того, число сотрудников, наблюдавших за главным входом на аэродром, было удвоено. Сами ворота были закрыты.
Напомним, что это уже не первое подобное сообщение, касающееся России, на фоне текущего венесуэльского политического кризиса. Так, ранее западные СМИ опубликовали информацию о том, что в Боливарианскую Республику якобы прибыло несколько сотен российских наемников, которые взяли на себя охрану персоны президента страны Николаса Мадуро.
Впоследствии данная информация показала себя как ложная и поступившая из ненадежных источников.
Подробнее с сообщением о "прибытии" российского самолета в Пало-Негро вы можете ознакомиться на сайте Noticias Venezuela.

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