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"Сами придумали, сами поверили": На Украине определились с "врагом номер один" для Путина
06 февраля 2019, 02:09 • 139 • В мире
В предвыборных выступлениях Порошенко на первом месте почему-то всегда не Украина, а Россия и президент Путин. Не менее "удачны" и высказывания тех, кто его поддерживает. К примеру, один из блогеров заявил: "Поскольку Порошенко для Путина - враг номер один, то я буду голосовать за Порошенко". "Интересно, когда Путин делал такие заявления? Сами придумали, сами поверили", - отреагировали в Сети.
Президентская гонка на Украине набирает обороты. И как при любой подобной кампании, народ делает свой выбор. Конечно, многие украинские блогеры пишут в эти дни длинные рассказы о том, почему они призывают голосовать за того или иного кандидата. Если одни рассказывают, что их кандидат приготовил отличную программу развития страны на ближайшие четыре года, то другим выбирают более "жесткий" путь.
"Поскольку Порошенко для Путина - враг номер один, то я буду голосовать за Порошенко", - заявил один из агитаторов. В российском сегменте Сети очень удивились: а когда же случилось такое, что Путин определил Порошенко во враги, да еще под первым номером? "Сами придумали, сами поверили", - констатирует журналистка Юлия Витязева.
"У Порошенко мания величия", - прокомментировал один из пользователей Twitter. "Вечное шароварное "назло маме отморожу уши", - добавил другой. "Каждой пешке приятно изображать из себя королеву", - отметил третий.
К слову, сам Порошенко решил использовать в своей предвыборной агитации "образ собственного врага", которого упоминает по сто раз на день. Во вторник, выступая в эфире украинского телеканала, кандидат в президенты сообщил, что "за углом стоит Путин".
В день выдвижения Порошенко в кандидаты пиар-ход был более чем фееричным. Задник сцены, с которой произносил свою речь украинский президент, украшал плакат, на котором были изображены он сам и российский лидер. Надпись на картинке ставила зрителей перед "жестким выбором": "Или Порошенко, или Путин". Когда президент России выдвинул свою кандидатуру на выборы президента Украины, осталось неизвестным.
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