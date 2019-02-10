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"Сама могу им что-то такое рассказать" - Захарова о дискриминации в МИД России

10 февраля 2019, 10:09  •  21 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала в СМИ, почему пошла в дипломатию и есть ли дискриминация в Министерстве иностранных дел. На вопрос о скабрезных шутках мужчин-коллег Захарова ответила: "Сама могу им что-то такое рассказать".
Мария Захарова стала первой женщиной, которая возглавила Департамент информации и печати МИД России. В интервью СМИ она рассказала, что поначалу вообще и не думала о профессии дипломата, а "хотела быть врачом, космонавтом, балериной". Но позже решила пойти по стопам отца - стать дипломатом-международником, но при этом еще и заниматься журналистикой.
Мама Захаровой ее честно предупредила: "Дипломатия не женская профессия, и международная журналистика тоже женщин не ждет".
Спустя 20 лет работы в МИД Захарова подчеркивает, что ни разу не видела своей "дискриминации в рабочем процессе". А на вопрос журналиста о скабрезных шутках мужчин-коллег дипломат ответила: "Сама могу им что-то такое рассказать".
"Были разные ситуации житейского плана, бытового плана, как есть в нашей обыденной жизни. Но никакой профессиональной дискриминации никогда на себе не ощущала", - пояснила она в интервью "Российской газете".

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