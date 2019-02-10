Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
На Украине заявили о проблемах с въездом украинцев в Россию
Ополченцы применили в Донбассе лазерное оружие - Госпогранслужба Украины
В Киеве отпустили штурмовавших отделение полиции радикалов
"Горжусь тем, что я русский": Мэр Риги Ушаков рассказал, за что его кр...
Главная / Политика

"С ума посходили совсем?": Аваков взбунтовался против всех кандидатов в президенты Украины

10 февраля 2019, 13:24  •  284 • Политика
После "салюта" радикалов у своего дома глава МВД Украины Арсен Аваков взбунтовался у себя на странице в соцсети против всех кандидатов в президенты Незалежной. "С ума посходили совсем?" - возмутился министр методами борьбы кандидатов за власть. Аваков призвал их не устраивать "ристалище политической грязи", подчеркнув, что народ Украины "много страдал и заслужил честные выборы".
Очевидно, что персональный "салют", который ранее устроили украинские радикалы над домом министра внутренних дел Незалежной Арсена Авакова, стал для того последней каплей. Чиновник взбунтовался разом против всех кандидатов в президенты Украины, возмутившись теми методами, которыми они ведут борьбу за власть в стране.
"50 дней до выборов. 44 кандидата. Ложь и правда. Митинги, форумы, встречи. Лозунги и призывы. Искренность и провинциальный драмтеатр", - возмутился министр у себя в Facebook.
Но и это еще не всё. Особенно главу МВД поразил набор "инструментов", которые обнаруживают у "сторонников" кандидатов - литры зелёнки, изъятые только за один день в четырех городах Незалежной.
"С ума посходили совсем?" - изумляется министр, поинтересовавшись, где гарантия, что в следующий раз вместо зелёнки не окажется серная кислота.
"Это работа штабов такая? Разматывать донельзя спираль ненависти в обществе? - недоумевает Аваков и пытается воззвать к совести кандидатов в президенты Украины. Ко всем, включая действующего главу государства. - Нет, это не решить ни законами, ни полицией - остановить этот кураж взаимного неуважения и ненависти можно только совестью и ответственностью".
При этом саму избирательную кампанию Аваков сравнил с проституцией, призвав политиков остановиться, и напомнил о многострадальных украинцах.
"Наш народ много страдал и заслужил честные выборы, а не ристалище политической грязи!" - резюмирует министр.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


284
Источник
Похожие новости
09 февраля 2019, 17:54
"Теряют берега": Косачев назвал заявление адмирала следствием безнаказанности агрессий США
09 февраля 2019, 21:09
Путин и президент Киргизии встретились в Сочи ради переговоров о двустороннем сотрудничестве
10 февраля 2019, 10:09
"Единственное лекарство" от распада страны: Украинский политик Медведчук предложил федерализировать Украину
Загрузка...
10 февраля 2019, 00:24
В центре Киева 40 человек штурмовали управление полиции: Трёх правоохранителей увезли на скорой - фото
10 февраля 2019, 00:24
Сокращение Штатов? Очередное испытание
10 февраля 2019, 13:24
"С ума посходили совсем?": Аваков взбунтовался против всех кандидатов в президенты Украины
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 февраля 2019, 11:09
Кедми заявил о проблемах с "американским вторжением" в Венесуэлу: от С-300 до российского "капкана"
07 февраля 2019, 00:54
Одна ракета - один уничтоженный самолёт: Сирия сделала предупреждение израильским "шестёркам"
08 февраля 2019, 12:39
Украинские военные направили на перехват русских в Азовском море "бронированные катера", заявил командующий ООС
06 февраля 2019, 18:24
"Теперь долго ему, горемыке, голодать": Цимбалюк разочаровал украинские СМИ прогнозом о развале России
06 февраля 2019, 00:24
Загадочный случай Елены Бойко - первой украинской политзаключенной, которой тюремщики приносят телефон прямо в камеру
08 февраля 2019, 22:09
«Освободить от должности»: Путин уволил девять генералов силовых ведомств
06 февраля 2019, 02:09
"Агрессивное и неконструктивное заявление": В ОБСЕ раскритиковали планы Порошенко в отношении России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.