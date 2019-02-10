"С ума посходили совсем?": Аваков взбунтовался против всех кандидатов в президенты Украины

После "салюта" радикалов у своего дома глава МВД Украины Арсен Аваков взбунтовался у себя на странице в соцсети против всех кандидатов в президенты Незалежной. "С ума посходили совсем?" - возмутился министр методами борьбы кандидатов за власть. Аваков призвал их не устраивать "ристалище политической грязи", подчеркнув, что народ Украины "много страдал и заслужил честные выборы".

Очевидно, что персональный "салют", который ранее устроили украинские радикалы над домом министра внутренних дел Незалежной Арсена Авакова, стал для того последней каплей. Чиновник взбунтовался разом против всех кандидатов в президенты Украины, возмутившись теми методами, которыми они ведут борьбу за власть в стране.

"50 дней до выборов. 44 кандидата. Ложь и правда. Митинги, форумы, встречи. Лозунги и призывы. Искренность и провинциальный драмтеатр", - возмутился министр у себя в Facebook.

Но и это еще не всё. Особенно главу МВД поразил набор "инструментов", которые обнаруживают у "сторонников" кандидатов - литры зелёнки, изъятые только за один день в четырех городах Незалежной.

"С ума посходили совсем?" - изумляется министр, поинтересовавшись, где гарантия, что в следующий раз вместо зелёнки не окажется серная кислота.

"Это работа штабов такая? Разматывать донельзя спираль ненависти в обществе? - недоумевает Аваков и пытается воззвать к совести кандидатов в президенты Украины. Ко всем, включая действующего главу государства. - Нет, это не решить ни законами, ни полицией - остановить этот кураж взаимного неуважения и ненависти можно только совестью и ответственностью".

При этом саму избирательную кампанию Аваков сравнил с проституцией, призвав политиков остановиться, и напомнил о многострадальных украинцах.

"Наш народ много страдал и заслужил честные выборы, а не ристалище политической грязи!" - резюмирует министр.