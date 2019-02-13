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"С Первого канала её не выгнали, а я выгнал": После изгнания Соколовской Михеев поставил ультиматум гостям с Украины

13 февраля 2019, 22:39  •  194 • Политика
Телеведущий и политолог Сергей Михеев поставил своеобразный ультиматум гостям программы "Кто против?" на "России 1". Он заявил, что в будущем намерен "удалять" экспертов, которые позволяют себе "базарное хамство". "С Первого канала её не выгнали, а я выгнал", - сказал он, ссылаясь на недавнее удаление из эфира украинской журналистки Янины Соколовской.
Напомним, что Соколовской было сказано уйти из студии передачи Михеева после того, как та заявила, что трагедия в одесском Доме профсоюзов произошла не по вине украинских радикалов, собственно и организовавших поджог здания, а из-за некоего российского спецназа. Этот спецназ, добавила Соколовская, вошёл в город со стороны Приднестровской Молдавской Республики.
"Смиритесь с фактами. По данным следствия, в Одессу зашёл российский спецназ из Приднестровья", - сказала журналистка. После этого, когда ведущий и другие гости передачи попытались успокоить её, она позволила себе несколько вызывающих реплик.
Михеев впоследствии заявил Федеральному агентству новостей, что не только Янина Соколовская бала изгнана с этого конкретного выпуска его шоу, но что она также не будет приглашаться на передачу.
"С Первого канала ее не выгнали, а я выгнал. В моей программе она больше не появится. Она мне на фиг не нужна. Слова Соколовской об Одессе слились с её хамским поведением в единое целое, что показалось мне неприемлемым, и я её удалил", - пояснил он.
Подобные дисциплинарные меры, добавил политолог, будут ожидать и других украинских гостей шоу, если они ведут себя вызывающе.
Я периодически буду их удалять. Это будет происходить в данной программе, пока я там нахожусь.
"То есть я готов терпеть их точку зрения, если они нормально себя ведут в студии. А если они превращают всё в базарное хамство с каким-то невероятным апломбом в сочетании с оскорбительными для большого числа россиян тезисами, я буду удалять", - резюмировал он.

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