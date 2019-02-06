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"С нами это не сработает": США хотят повторить в Венесуэле сценарий Ливии и Ирака – посол

06 февраля 2019, 18:24  •  89 • Политика
США хотят повторить в Венесуэле сценарий, который они реализовали в Ливии, в Ираке и в Чили. "С нами это не сработает", – заявил посол Венесуэлы Карлос Рафаэль Фариа Тортоса в ходе пресс-конференции в московском Доме общественных организаций.
По его словам, все страны группы Лима, которые поддерживают Гуайдо, находятся под управлением правых (либеральных) сил, которые подконтрольны США. При этом поддерживающие Гуайдо страны ЕС "несамостоятельны", подчеркнул он.
"Только 38 из 197 стран мира поддерживают госпереворот", - отметил посол. "Мы ценим, что большинство стран мира хотят, чтобы мы решали наши проблемы внутри страны без вмешательства", - отметил Карлос Рафаэль.
Угрозы Болтона и Трампа о военной интервенции в Каракасе слышат, сообщил дипломат. "Они хотят сделать против Венесуэлы то, что они сделали в Ливии, в Ираке, в Чили. С нами это не сработает", - отметил посол, напомнив о миллионе погибших в результате американской агрессии в Ираке.

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