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"С-400 пишем, Patriot в уме": Турция объяснила свои переговоры с США по вооружению

02 марта 2019, 07:54  •  120 • В мире
Анкара и Вашингтон ведут переговоры по поводу приобретения Турцией американских систем Patriot, заявили в турецком МИД на фоне появившихся в СМИ сообщений об отказе Анкары от американских систем ПВО. Фактически турки ведут себя по сценарию, как в простой математической задаче: "С-400 пишем, Patriot в уме". Ведь руководство страны не раз говорило о своей приверженности сохранить контракт о поставке российских С-400. Однако Анкара по-прежнему не готова отказываться от переговоров с США.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил, что Анкара и Вашингтон ведут переговоры о покупке Турцией американских систем противоракетной обороны - зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники ранее сообщало, что от этой сделки республика решила отказаться. Об этом пишет РБК.
"Американцы положительно отреагировали на последнее письмо, которое мы отправили по поводу возникшей два года назад проблеме с системами Patriot, и переговоры начались", — цитируют Чавушоглу.

Эти заявления прозвучали после того, как агентство Bloomberg 1 марта со ссылкой на неких осведомленных турецких чиновников сообщало, что Турция отказалась от предложения США о поставке американской системы ПВО в республику до конца года. Подобный шаг якобы был обусловлен отказом Анкары разорвать сделку с Москвой о поставке Турции российских ЗРК С-400 — это было условием поставки со стороны Вашингтона.

Администрация США, по информации тех же источников, сделала предложение Анкаре по поводу покупки ЗРК Patriot еще до 15 февраля, но затем неожиданно подняла цену. В ответ на это Турция заявила, что не принимает предложение США, и переговоры зашли в тупик.
Фактически турки ведут себя по сценарию, как в простой математической задаче: "С-400 пишем, Patriot в уме". Ведь на фоне обсуждений с США турцкое руководство не раз подтверждало свою приверженность соблюдению договора о поставке российских С-400.

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