Евгений Мураев, кандидат в украинские президенты и фактически соперник действующего лидера страны Петра Порошенко на предстоящих выборах, напомнил о том, что вступление в ЕС влечет за собой прохождение процедуры реституции - возвращения имущества, в том числе и оккупированных земель, прежним хозяевам. Своим заявлением политик "позвенел" долгами Киева перед носом нынешней власти, поскольку по результатам Второй мировой войны Украина приросла семью новыми областями. "Получается, что Румыния, Польша и Венгрия сегодня оккупированы Украиной", - отметил он.

Внесение изменений в преамбулу Конституции Украины относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства в Европейском союзе и НАТО, по мнению кандидата в президенты Евгения Мураева, это "абсолютно глупое политтехнологическое решение".

Но даже не это главное. Дело в том, что все страны при вхождении в ЕС проходили процедуру реституции - возвращения имущества прежним хозяевам. Касается это и оккупированных ранее земель.

Границы Украины фактически сформированы по итогам Второй мировой войны за счет ее соседей - она приросла семью новыми территориями. И они, так же как место в ООН и другие атрибуты, перешли к современной Украине от УССР. По сути, декоммунизация, о которой так громко заявляют киевские власти, лишает силы все договоренности, которые были достигнуты советской властью, в том числе и в вопросе территорий, которые получила УССР.

"Украина была оккупирована? Отлично, Румыния, Польша и Венгрия тоже. Вы хотите в европейскую семью? Отдайте ей награбленное оккупантом", - написал Мураев на своей странице в Facebook.