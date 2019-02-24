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"Российский самолёт действовал неуместно": Посла РФ вызвали в МИД Швеции после инцидента с Су-27
24 февраля 2019, 21:54 • 104 • Политика
Посол нашей страны в Швеции Виктор Татаринцев был вызван в МИД страны после недавнего инцидента с участием российского Су-27 и шведского самолёта-разведчика над Балтикой. В шведском дипломатическом ведомстве настаивают, что российский самолёт действовал в данной ситуации непрофессионально. "Российский самолёт действовал неуместно и непрофессионально..." - заявили там.
Напомним, ранее Минобороны Швеции заявило, что в начале этой недели российский истребитель Су-27 сблизился с шведским самолётом радиотехнической разведки в воздушном пространстве над Балтийским морем. При этом оборонное ведомство настаивает, что российское воздушное судно подошло к шведскому на опасно близкое расстояние - всего на 20 метров.
В свою очередь Минобороны России сообщило, что Су-27 приблизился к шведскому самолёту для его опознания. После того как тот отдалился от российской границы, истребитель вернулся на аэродром.
При этом российская сторона также отметила, что отрицает то, что манёвры Су-27 представляли опасность для шведского самолёта.
"МИД воспринимает эту ситуацию очень серьёзно. Российский самолёт действовал неуместно и непрофессионально, образом, угрожающим безопасности", - прокомментировала текущую ситуацию представитель МИД Швеции Диана Кудхаиб.
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