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"Россия с первого дня это сообщила": Американцы "прочистили" память продюсеру, рассекретившему ложь о "химатаке"

14 февраля 2019, 08:24  •  40 • Политика
Рассекретившему спустя почти год ложь о "химатаке" в сирийской Думе продюсеру Би-би-си Риаму Далати в Сети "прочистили" память, причем сами же американцы. "Россия с первого дня это сообщила", - напомнили интернет-пользователи.
Ранее продюсер Би-би-си Риам Далати в своем Twitter рассекретил данные о так называемой химатаке в сирийской Думе. Он сообщил о том, что провел полугодовое расследование и может подтвердить, что сцены в госпитале, снятые "белыми касками", - это ложь, специально организованная постановка.
"После почти 6 месяцев расследований я могу без сомнения доказать, что сцена в больнице в Думе была организована. В госпитале смертельных случаев не было", - утверждает продюсер.
В ответ интернет-пользователи написали, что "неудобно получилось", "джентльмены сделают вид, что заигрались и что это и неважно уже", а кто-то просто поблагодарил продюсера за честность.
Однако многие в Сети "прочистили" память продюсеру, рассекретившему ложь о "химатаке". Причем сами же американцы.
"Россия с первого дня это сообщила", - напомнили интернет-пользователи.
"Шесть месяцев расследования мошенничества с "белыми касками", которое, по утверждению России, было поддельным с первого дня".
"Ой, проснулись? Россия с первого дня сообщила, что это фейк! Никакой химической атаки не было! Россия сразу нашла мальчика, который был в больнице. А он рассказал, как их заманили в больницу и начали обливать холодной водой, - отвечают Далати в Twitter. - Вы и ваша власть давно знали, что это фейк. Но вы всегда врёте!"
"Поэтому в условиях американской демократии, "размахивая пузырьком Пауэлла", организуют постановочные кадры, чтобы оправдать свое насилие, - пишут в Сети. - Эта машина лжи никогда не перестанет работать, пока существует империя зла - США!"
After almost 6 months of investigations, i can prove without a doubt that the #Douma Hospital scene was staged. No fatalities occurred in the hospital.
All the #WH, activists and people i spoke to are either in #Idlib or #EuphratesShield areas.
Only one person was in #Damascus.
— Riam Dalati (@Dalatrm) 13 февраля 2019 г.

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