Ранее продюсер Би-би-си Риам Далати в своем Twitter рассекретил данные о так называемой химатаке в сирийской Думе. Он сообщил о том, что провел полугодовое расследование и может подтвердить, что сцены в госпитале, снятые "белыми касками", - это ложь, специально организованная постановка.

"После почти 6 месяцев расследований я могу без сомнения доказать, что сцена в больнице в Думе была организована. В госпитале смертельных случаев не было", - утверждает продюсер.

В ответ интернет-пользователи написали, что "неудобно получилось", "джентльмены сделают вид, что заигрались и что это и неважно уже", а кто-то просто поблагодарил продюсера за честность.

Однако многие в Сети "прочистили" память продюсеру, рассекретившему ложь о "химатаке". Причем сами же американцы.

"Россия с первого дня это сообщила", - напомнили интернет-пользователи.

"Шесть месяцев расследования мошенничества с "белыми касками", которое, по утверждению России, было поддельным с первого дня".

"Ой, проснулись? Россия с первого дня сообщила, что это фейк! Никакой химической атаки не было! Россия сразу нашла мальчика, который был в больнице. А он рассказал, как их заманили в больницу и начали обливать холодной водой, - отвечают Далати в Twitter. - Вы и ваша власть давно знали, что это фейк. Но вы всегда врёте!"

"Поэтому в условиях американской демократии, "размахивая пузырьком Пауэлла", организуют постановочные кадры, чтобы оправдать свое насилие, - пишут в Сети. - Эта машина лжи никогда не перестанет работать, пока существует империя зла - США!"

After almost 6 months of investigations, i can prove without a doubt that the #Douma Hospital scene was staged. No fatalities occurred in the hospital.

All the #WH, activists and people i spoke to are either in #Idlib or #EuphratesShield areas.

Only one person was in #Damascus.