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"Религия брекстримизма": Британские СМИ высмеяли главу Евросовета за "ад для сторонников Brexit"

07 февраля 2019, 10:39  •  69 • В мире
Глава Евросовета Туск пообещал сторонникам Брексита отдельное место в аду. Британская пресса не могла пропустить это заявление и выпустила газеты с заголовками "Религия брекстримизма". Также журналисты высмеяли Дональда Туска, придумав ему новое амплуа.
"Глава Евросовета Туск пообещал сторонникам Брексита отдельное место в аду. Вот как отреагировала на это британская пресса", - пишет в своём микроблоге политолог Владимир Корнилов и даёт ссылку на одну из обложек.
"Мы переосмыслили Дональда Туска. И задали ему новую форму. Теперь он Данте", - написано мелким шрифтом на странице. И соответствующая картинка, где Туск действительно предстаёт, скажем так, в новом амплуа.
Глава Евросовета Туск пообещал сторонникам Брексита отдельное место в аду. Вот как отреагировала на это британская пресса pic.twitter.com/5oXpH7CMxB
— Vladimir Kornilov (@Kornilov1968) February 7, 2019

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