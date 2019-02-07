"Религия брекстримизма": Британские СМИ высмеяли главу Евросовета за "ад для сторонников Brexit"

Глава Евросовета Туск пообещал сторонникам Брексита отдельное место в аду. Британская пресса не могла пропустить это заявление и выпустила газеты с заголовками "Религия брекстримизма". Также журналисты высмеяли Дональда Туска, придумав ему новое амплуа.

"Глава Евросовета Туск пообещал сторонникам Брексита отдельное место в аду. Вот как отреагировала на это британская пресса", - пишет в своём микроблоге политолог Владимир Корнилов и даёт ссылку на одну из обложек.

"Мы переосмыслили Дональда Туска. И задали ему новую форму. Теперь он Данте", - написано мелким шрифтом на странице. И соответствующая картинка, где Туск действительно предстаёт, скажем так, в новом амплуа.