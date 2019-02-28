"Развалятся, как карточный домик": Нетаньяху - об обвинениях в коррупции

Ранее, напомним, сообщалось, что генпрокурор Израиля объявил, что хочет предъявить обвинения в коррупции главе государства Биньямину Нетаньяху. Такую информацию передавали местные СМИ. "Развалятся, как карточный домик", - отметил израильский премьер-министр.

В частности, сообщалось, что генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит отметил, что готов обвинить главу государства в коррупции. Но не спешит с этим, а даёт возможность переубедить себя на досудебных слушаниях.

Впрочем, как отмечают политологи, даже такое громкое объявление едва ли приведёт к немедленной отставке главы правительства. А вот повлиять на его шансы в предвыборной гонке в апреле - вполне может.

Сейчас Биньямин Нетаньяху также заявил, что попытки предъявить ему обвинения развалятся, как "карточный домик", сообщают местные телеканалы.