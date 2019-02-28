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"Развалятся, как карточный домик": Нетаньяху - об обвинениях в коррупции
28 февраля 2019, 23:24 • 59 • Политика
Ранее, напомним, сообщалось, что генпрокурор Израиля объявил, что хочет предъявить обвинения в коррупции главе государства Биньямину Нетаньяху. Такую информацию передавали местные СМИ. "Развалятся, как карточный домик", - отметил израильский премьер-министр.
В частности, сообщалось, что генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит отметил, что готов обвинить главу государства в коррупции. Но не спешит с этим, а даёт возможность переубедить себя на досудебных слушаниях.
Впрочем, как отмечают политологи, даже такое громкое объявление едва ли приведёт к немедленной отставке главы правительства. А вот повлиять на его шансы в предвыборной гонке в апреле - вполне может.
Сейчас Биньямин Нетаньяху также заявил, что попытки предъявить ему обвинения развалятся, как "карточный домик", сообщают местные телеканалы.
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