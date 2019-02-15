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"Разделяет нас по истории, языку, а теперь ещё и вере": В Раде рассказали, к какому кризису приведут еще "четыре года Порошенко"

15 февраля 2019, 07:09  •  152 • В мире
Депутат Верховной Рады и кандидат в президенты Евгений Мураев рассказал, что еще "четыре года Порошенко" приведут страну к глубокому кризису. Он описал главные политические направления действующего главы государства: "Разделяет нас по истории, языку, а теперь ещё и вере".
Кандидат на пост главы Незалежной Евгений Мураев заявил, что если Пётр Порошенко опять станет президентом государства, то это может завести страну в ещё больший кризис.
Кандидат рассуждает, что война не закончилась, экономика в упадке, как и международные отношения, население бежит из страны. "Ещё пять лет такого правления — и страну растащат как лоскутное одеяло", - анализирует Мураев.
"Он делает всё, чтобы разбудить большой пожар, разделяет нас по истории, языку, а теперь ещё и вере", - рассказал Евгений Мураев на телеканале "Наш".
На данный момент Мураев является депутатом Рады.
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев также считает, что в способность действующего президента вывести Украину из кризиса не верят не только украинцы, но и даже спонсирующий его Запад. При этом США не отказываются от мысли оставить удобного для них политика ещё на один срок, несмотря на то, что за четыре года Порошенко довёл многих жителей страны до решения сбежать из неё.
Выборы президента Украины, назначенные на 31 марта, лишили права проголосовать несколько миллионов украинцев, работающих в России, а также проживающих на территории ДНР и ЛНР.

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