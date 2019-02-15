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"Ради борьбы с гуманитарным кризисом": Трамп подписал декларацию о введении режима ЧП

15 февраля 2019, 23:24  •  103 • В мире
Американский президент поставил подпись под декларацией о введении режима ЧП. "Для борьбы с гуманитарным кризисом на южной границе", - сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Дональлд Трамп подписал документ, которым вводится режим ЧП на границе с Мексикой из-за массовой нелегальной иммиграции.
Об этом сообщила в своём микроблоге в Twitter секретарь американского лидера Сара Сандерс, опубликовав фотографию Трампа за столом в Овальном кабинете Белого дома.
"Президент подписывает декларацию о национальном режиме ЧП для борьбы с кризисом с национальной безопасностью и гуманитарным кризисом на южной границе", - написала она.
Таким образом, Трамп теперь сможет получить необходимые для возведения стены на границе с Мексикой 8 миллиардов долларов в обход конгресса.
President @realDonaldTrump signs the Declaration for a National Emergency to address the national security and humanitarian crisis at the Southern Border. pic.twitter.com/0bUhudtwvS
— Sarah Sanders (@PressSec) 15 февраля 2019 г.
Как сообщает ТАСС, демократы, контролирующие палату представителей конгресса США, намерены представить законопроект, который призван заблокировать решение главы государства о введении режима ЧП.

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