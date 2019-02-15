|
"Ради борьбы с гуманитарным кризисом": Трамп подписал декларацию о введении режима ЧП
15 февраля 2019, 23:24 • 103 • В мире
Американский президент поставил подпись под декларацией о введении режима ЧП. "Для борьбы с гуманитарным кризисом на южной границе", - сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Дональлд Трамп подписал документ, которым вводится режим ЧП на границе с Мексикой из-за массовой нелегальной иммиграции.
Об этом сообщила в своём микроблоге в Twitter секретарь американского лидера Сара Сандерс, опубликовав фотографию Трампа за столом в Овальном кабинете Белого дома.
"Президент подписывает декларацию о национальном режиме ЧП для борьбы с кризисом с национальной безопасностью и гуманитарным кризисом на южной границе", - написала она.
Таким образом, Трамп теперь сможет получить необходимые для возведения стены на границе с Мексикой 8 миллиардов долларов в обход конгресса.
Как сообщает ТАСС, демократы, контролирующие палату представителей конгресса США, намерены представить законопроект, который призван заблокировать решение главы государства о введении режима ЧП.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
103
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 февраля 2019, 01:54
|
09 февраля 2019, 17:54
|
13 февраля 2019, 09:39
|
12 февраля 2019, 17:24
|
14 февраля 2019, 05:09
|
11 февраля 2019, 10:24
|
09 февраля 2019, 08:09