Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Все ПВО в мире разом стали бесполезны: военкор о представленной Путиным ракете &...
"Эстония готовится к войне": В военном ведомстве республики забыли уто...
Путин представил «Циркон»: Что известно о гиперзвуковом оружии России
⚡️Вакаров под прицелом: страшно возвращаться обратно в "американскую колони...
Главная / В мире

"Путин точно владеет Белым домом": Запад переполошило предупреждение России о ракетах

20 февраля 2019, 20:24  •  92 • В мире
Пользователи Twitter отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что новое российское оружие может быть направлено против США, если они разместят ракеты средней и меньшей дальности в Европе. "Путин точно владеет Белым домом", - написал один из комментаторов в Сети.
Заявление Москвы о готовности зеркально ответить на возможное вооружение Европы американскими ракетами на Западе восприняли с испугом. В Сети пользователи обсудили, как США должны реагировать на заявление Москвы.
Президент Владимир Путин предупреждает, что новое российское оружие будет направлено против США, если они развернут ракеты в Европу, отмечает Reuters. В комментариях под этим постом разгорелась дискуссия, как быть Вашингтону в этом случае.
"Это угроза США! Кто хочет поспорить, что от Трампа не будет ответа? Его ярость была бы, если бы Иран или Венесуэла сделали аналогичную угрозу", - убеждён @sosbiggy.
"Путин точно владеет Белым домом", - констатировал @orwell4ever.
#Putin sure owns the White House. https://t.co/YnFLvE3VLO
— Mark Wayne (@orwell4ever) 20 февраля 2019 г.
"Это всё часть партии между Трампом и Путиным. Теперь Трамп, во имя американской безопасности, может взывать "руки прочь", когда Путин вторгается в Балтийские страны и Украину (для начала). Трамп играет прямо в руки Путина. Никаких сюрпризов!" - возмущается @DamianiByDesign.
"У них нет никаких манер", - заявил @EmperorRbsnjax.
Несмотря на это Западу придётся признать, что бесконтрольного вооружения стран ЕС, как, по всей видимости, задумывалось, не получится.
Президент России в ходе своего послания Федеральному Собранию подчеркнул, что говорит о возможном ответе на угрозу прямо и открыто, чтобы никто потом не смог упрекнуть Россию, чтобы все заранее поняли, о чём идёт речь.
"Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений применения угрожающих нам ракетных комплексов", - констатировал глава государства в своём выступлении.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


92
Источник
Похожие новости
20 февраля 2019, 10:24
«Народ его скинет голосованием»: Мадуро призвал Гуаидо организовать выборы в Венесуэле
20 февраля 2019, 20:24
Австралия разрешила добавлять смайлы на номера автомобилей: Улыбающаяся кучка с глазами запрещена
20 февраля 2019, 00:39
Политическое фехтование: смогут ли оппозиционные штаты отменить через суд решение Трампа о режиме ЧП в США
Загрузка...
19 февраля 2019, 21:39
Трусы, шкурники и предатели – вот за кого держит Трамп венесуэльских военных
20 февраля 2019, 20:24
Езжайте учиться в Россию: В Индии советуют отправляться за первоклассным медобразованием в РФ - видео
20 февраля 2019, 07:24
СБУ объявила в розыск "офицера ГРУ" из расследования Bellingcat
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
20 февраля 2019, 07:24
Разоблачающее фото "Все они по уши в крови": Порошенко и Парубия сняли с ам...
20 февраля 2019, 13:54
Придется бомбить: почему Россия не выдержит войны с НАТО
20 февраля 2019, 10:39
Послание президента 15.0: Ждать ли сенсации гражданам России?
20 февраля 2019, 07:24
Эксперт рассказал, как Россия отразит воздушный удар США и НАТО в случае нападения
20 февраля 2019, 00:54
"Ищите на подводном кладбище": На Западе усомнились в потере российских С-4...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 февраля 2019, 05:09
"Требуем немедленного доступа к нашим гражданам": Вместо благодарности за спасение пилотов, МИД Молдавии вручил российскому послу ноту протеста
20 февраля 2019, 10:39
Послание президента 15.0: Ждать ли сенсации гражданам России?
16 февраля 2019, 22:09
"Лавров жжет": Соловьев рассказал о том, как глава МИД поставил на место американского журналиста
14 февраля 2019, 01:54
«На языке силы, Карл!» В Москве смеются над политиком из Эстонии
15 февраля 2019, 02:28
Heпpивeтливый Xapькoв дocтaл Пopoшeнкo
18 февраля 2019, 16:24
Поврежденные штормом ракеты С-400 для Китая пришлось уничтожить – Чемезов
16 февраля 2019, 22:09
После задержания самолета с украинцами Израиль заподозрили в "государственном терроризме"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.