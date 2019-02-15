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"Путин накормил "Новичком": Из соцсетей пропал продюсер Би-би-си, назвавший ролик о химатаке в Сирии постановкой
15 февраля 2019, 13:39 • 169 • Политика
Продюсер Би-би-си признал ролик о химатаке в Сирии фейком. Вскоре после этого его аккаунт в Twitter был удален. "Путин накормил "Новичком", - шутят по поводу внезапного исчезновения журналиста в соцсетях.
Продюсер BBC Syria Риам Далати признал кадры ролика из госпиталя сирийской Думы постановочными. Он написал об этом в Twitter, однако затем его аккаунт в соцсети оказался удален.
Напомним, что речь идёт о ролике организации "Белые каски", на котором якобы изображена помощь пострадавшим от химатаки в сирийском городе Дума. Продюсер BBC Syria Риам Далати сообщил, что сцена, снятая в больнице в Думе, была постановочной и никаких жертв химатаки там не было. В самой ВВС назвали признание своего сотрудника его частным мнением.
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