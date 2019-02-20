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"Пусть самоназначивший себя клоун созовет выборы": Мадуро предложил эффективный способ раз и навсегда избавиться от Гуайдо

20 февраля 2019, 07:24  •  149 • В мире
Президент Венесуэлы Николас Мадуро нашел способ раз и навсегда избавиться от самозванца Гуайдо на политической арене. "Пусть самоназначивший себя клоун созовет выборы", - высказался глава Боливарианской республики на своем выступлении.
Законный президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к самозванцу Хуану Гуайдо и предложил ему провести выборы в стране.
"Пусть самоназначивший себя клоун созовет выборы, чтобы его там скинули голосованием", — заявил Мадуро во время своей речи перед выпускниками мед университета.
Прямая трансляция велась Twitter- и Instagram-аккаунтах.
Лжепрезидент Хуан Гуайдо 23 января назначил сам себя временно исполняющим обязанности главой государства. После чего ряд латиноамериканских стран, США, некоторые страны ЕС признали Гуайдо президентом.
Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Интересы Гуайдо во много сводятся к тому, чтобы прибрать к рукам доходы от венесуэльской нефтяной компании PDVSA .

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что контролируемый оппозицией парламент страны рассчитывает в ближайшие дни получить контроль над компанией Citgo Petroleum - действующей в США "дочкой" венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA.

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