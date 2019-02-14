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"Просто присылайте пожертвования": В Сети объяснили, откуда у жены Навального куртка за 48 тысяч
14 февраля 2019, 21:24 • 134 • Политика
Жена "оппозиционера" Алексея Навального сфотографировалась с супругом в пуховике стоимостью 48 тысяч рублей. "Просто куртка за 48 тысяч, просто присылайте пожертвования", - комментируют снимок "семьи безработных" в соцсетях.
Фотография, на которой Юлия Навальная, жена "оппозиционера" Алексея Навального, позирует в пуховике за 48 тысяч рублей, привлекла внимание пользователей соцсетей. Многим стало интересно, откуда у "семьи безработных" деньги на такой дорогой предмет одежды.
Ранее в соцсетях была опубликована фотография Навального с женой в кабине лифта. При этом супруга "оппозиционера и борца с коррупцией" одета в красный пуховик. Точно такой же продаётся в магазине ЦУМ за 48 тысяч рублей.
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