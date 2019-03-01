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"Просто поверить": Порошенко раскрыл секрет, как Украине стать "региональным лидером"
01 марта 2019, 12:24 • 139 • Политика
Президент Порошенко раскрыл секрет, как Украине стать "региональным лидером" и повысить экономические показатели. "Просто поверить", - заверяет лидер Незалежной.
Чтобы стать лидером региона, Украине нужно "просто поверить в это", с таким заявлением выступил президент Петр Порошенко на заседании Совета регионального развития в Кропивницком.
Украинский лидер рассказал, что уже необходимо превратить страну в регионального лидера, так как она заслужила это по праву.
"И все, что для этого нужно — поверить в это", - транслирует слова Порошенко канал "112 Украина".
Глава Незалежной считает, что с его страной считаться будут не только соседи, но и остальные страны.
Порошенко также ждет экономического роста в стране, его не смущает, что экономика после 2014 года находится в упадке: внешний долг растет, тарифы ЖКХ увеличиваются, а зарплаты и соцвыплаты практически не повышаются.
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