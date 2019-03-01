"Просто поверить": Порошенко раскрыл секрет, как Украине стать "региональным лидером"

Чтобы стать лидером региона, Украине нужно "просто поверить в это", с таким заявлением выступил президент Петр Порошенко на заседании Совета регионального развития в Кропивницком.

Украинский лидер рассказал, что уже необходимо превратить страну в регионального лидера, так как она заслужила это по праву.

"И все, что для этого нужно — поверить в это", - транслирует слова Порошенко канал "112 Украина".

Глава Незалежной считает, что с его страной считаться будут не только соседи, но и остальные страны.

Порошенко также ждет экономического роста в стране, его не смущает, что экономика после 2014 года находится в упадке: внешний долг растет, тарифы ЖКХ увеличиваются, а зарплаты и соцвыплаты практически не повышаются.