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"Проспаться перед фотосессией забыл": Фото "брутального" Порошенко насмешило интернет

05 февраля 2019, 03:24  •  316 • Политика
Глава Украины Петр Порошенко сделал "брутальное" фото в военной форме на фоне флага, но упустил одну важную деталь. "Проспаться перед фотосессией забыл, чтобы рожа такой заплывшей не была", - комментируют получившееся в итоге фото в интернете.
Президент Украины Петр Порошенко в преддверии выборов главы государства опубликовал фото в военной форме на фоне государственного флага, демонстрируя "брутальность" и опухшее лицо. Предвыборный снимок украинского лидера прокомментировали пользователи соцсетей.
Многие не оценили "злобный брутальный взгляд" Порошенко, так как его существенно портит опухшее лицо. По мнению пользователей, накануне фотосессии украинский лидер, как обычно, переусердствовал с алкоголем.
"Порошенко демонстрирует брутальность. Фотосессия в военной форме на фоне государственного флага", - прокомментировал снимок военный эксперт Игорь Коротченко.
"Бухальность он демонстрирует..." - не соглашаются с мнением эксперта пользователи.
"Проспаться перед фотосессией забыл, чтобы рожа такой заплывшей не была", - пишет Андрей Пивень.
‏"Пропитая поросячья рожа!" - соглашаются с ним в комментариях.
Также пользователи Twitter указывают на поразительное сходство Порошенко с Весельчаком У, героем мультфильма "Тайна третьей планеты".
Порошенко демонстрирует брутальность. Фотосессия в военной форме на фоне государственного флага pic.twitter.com/i5ednfE6QI
— Игорь Коротченко (@i_korotchenko) 4 февраля 2019 г.
Как то прям вспомнилось.... pic.twitter.com/vUO1YPyTAn
— Юлия (@YuliaMixaleva) 4 февраля 2019 г.

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