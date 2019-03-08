О том, что террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в России) сейчас приняла решение затаиться, сообщает журналистам глава Центрального командования Вооруженных сил (ВС) США генерал Джозеф Вотел.

По его словам, боевики хотят переждать этап активной борьбы, чтобы затем возобновить свои операции.

"То, что мы сейчас видим, - это не сдача боевиков, а просчитанное решение, - заявил он, выступая в Конгрессе. - Они хотят сохранить потенциал, чтобы дождаться подходящего времени для возрождения".