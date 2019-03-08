Стало известно, что Ангела Меркель ответила отказом на предложение вице-президента США Пенса о манёврах ВМС ФРГ непосредственно вблизи Крымского полуострова. Таким образом, немецкая сторона отказалась провоцировать Россию. Информацию об этом сообщает Bloomberg.

"Прогибаться под США не стали", - отмечают пользователи в соцсетях. Источники, на которые ссылается агентство, уверяют, что канцлер ответила решительным отказом на предложение Майка Пенса провести военно-морской манёвр, чтобы спровоцировать президента Владимира Путина.

Сообщается, что Пенс призвал к этому Меркель ещё 16 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности. Он, в частности, говорил, напоминает агентство, что этими манёврами они могли бы "спровоцировать российского лидера Владимира Путина".