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08 марта 2019, 00:24  •  104 • Политика
Канцлер Германии Ангела Меркель отвергла предложение вице-президента США Пенса о манёврах у Крыма, чтобы не провоцировать Россию. "Прогибаться под США не стали", - пишут в соцсетях.
Стало известно, что Ангела Меркель ответила отказом на предложение вице-президента США Пенса о манёврах ВМС ФРГ непосредственно вблизи Крымского полуострова. Таким образом, немецкая сторона отказалась провоцировать Россию. Информацию об этом сообщает Bloomberg.
"Прогибаться под США не стали", - отмечают пользователи в соцсетях. Источники, на которые ссылается агентство, уверяют, что канцлер ответила решительным отказом на предложение Майка Пенса провести военно-морской манёвр, чтобы спровоцировать президента Владимира Путина.
Сообщается, что Пенс призвал к этому Меркель ещё 16 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности. Он, в частности, говорил, напоминает агентство, что этими манёврами они могли бы "спровоцировать российского лидера Владимира Путина".

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