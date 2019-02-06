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"Привычно": Литовские спецслужбы заподозрили в белорусах рекрутеров Кремля
06 февраля 2019, 18:24 • 66 • В мире
Департамент безопасности Литвы утверждает, что российские спецслужбы якобы используют Белоруссию. Используя рекрутеров-вербовщиков, Кремль "переманивает" на свою сторону литовских военных и политиков. "У лимитрофов привычно" - так прокомментировал это утверждение Вильнюса политолог Армен Гаспарян.
В Литве заявили, что агенты Кремля через Белоруссию пытаются вербовать литовских военных и политиков. В частности, об этом говорится в докладе департамента безопасности страны. Кроме того, утверждается, будто в братской республике работают пророссийские СМИ, которые ведут "антизападную" и "антилитовскую" пропаганду.
По словам авторов доклада об оценке национальной угрозы Литве, Минск не в состоянии проводить полностью независимую от России политику. Также говорится, что разведка РФ якобы использует для прикрытия своего влияния бизнес и туризм. Как отмечают авторы доклада, таким способом "агентам Кремля" удается активно манипулировать как финансовой зависимостью Белоруссии, так и общим советским прошлым.
"У лимитрофов привычно" - так прокомментировал заявление литовского департамента политолог и публицист Армен Гаспарян.
Справка: лимитроф — термин, означающий совокупность государств, образовавшихся после 1917 года на территории, входившей в состав Российской империи, а затем, в начале 1990-х годов, — в состав СССР.
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