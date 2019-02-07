"Прецедентов такому не было с окончания войны": Франция выразила свое недовольство Италии

МИД Франции сообщил об отзыве своего посла из Италии для проведения консультаций. Как говорится в сообщении внешнеполитического ведомства, причиной недовольства Парижа является то, что "Франция становилась объектом для повторяющихся обвинений, безосновательных нападок, возмутительных заявлений". "Прецедентов такому не было с окончания войны", - говорится в сообщении.

Франция отзывает своего посла в Италии для консультаций. Об этом говорится в сообщении французского внешнеполитического ведомства, распространенном в четверг.

В МИД Пятой республики отмечают, что заявления некоторых итальянских политиков породили напряженность в отношениях двух стран.

В течение последнего времени Франция "становилась объектом для повторяющихся обвинений, безосновательных нападок, возмутительных заявлений". Однако, указали в министерстве, обе страны объединены общей историей и разделяют одну судьбу

"Франко-итальянская дружба как никогда необходима для решения задач, стоящих перед нами в XXI веке", - констатировали дипломаты, призвав "Италию действовать во имя возвращения отношений, основанных на взаимной дружбе и уважении".

Отмечается, что прецедентов в отношениях между двумя странами "не было с окончания войны".

"Одно дело - иметь разногласия по одному поводу, а другое - инструментализировать отношения в избирательных целях", - подчеркивают в МИД Франции, передает РИА Новости.