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"Прецедентов такому не было с окончания войны": Франция выразила свое недовольство Италии

07 февраля 2019, 17:09  •  88 • Политика
МИД Франции сообщил об отзыве своего посла из Италии для проведения консультаций. Как говорится в сообщении внешнеполитического ведомства, причиной недовольства Парижа является то, что "Франция становилась объектом для повторяющихся обвинений, безосновательных нападок, возмутительных заявлений". "Прецедентов такому не было с окончания войны", - говорится в сообщении.
Франция отзывает своего посла в Италии для консультаций. Об этом говорится в сообщении французского внешнеполитического ведомства, распространенном в четверг.
В МИД Пятой республики отмечают, что заявления некоторых итальянских политиков породили напряженность в отношениях двух стран.
В течение последнего времени Франция "становилась объектом для повторяющихся обвинений, безосновательных нападок, возмутительных заявлений". Однако, указали в министерстве, обе страны объединены общей историей и разделяют одну судьбу
"Франко-итальянская дружба как никогда необходима для решения задач, стоящих перед нами в XXI веке", - констатировали дипломаты, призвав "Италию действовать во имя возвращения отношений, основанных на взаимной дружбе и уважении".
Отмечается, что прецедентов в отношениях между двумя странами "не было с окончания войны".
"Одно дело - иметь разногласия по одному поводу, а другое - инструментализировать отношения в избирательных целях", - подчеркивают в МИД Франции, передает РИА Новости.

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