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"Преследуют напористый подход": Песков прокомментировал готовящиеся санкции США

14 февраля 2019, 14:54  •  26 • Политика
Сегодня, 14 февраля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о новых возможных санкциях США. "Преследуют напористый подход", - сказал он.
Он, в частности, отметил, что согласно русской традиции, теоретически всегда надо надеяться на лучшее, но готовиться к худшему.
"Но при нынешних настроениях и в Конгрессе, и Сенате США надеяться на улучшение наших двусторонних отношений или хотя бы на устойчивую ремиссию болезни русофобии в данный момент не приходится, - заявил он. - Это оголтелая русофобия, которая не основывается на экспертных данных".
Также он добавил, что многие авторы не понимают, о чем речь. И могут находиться под влиянием навязанных чувств. Однако тот, кто искусственно навязывает подобные эмоции, преследует прагматичный торговый напористый подход.

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