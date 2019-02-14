"Преследуют напористый подход": Песков прокомментировал готовящиеся санкции США

Сегодня, 14 февраля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о новых возможных санкциях США. "Преследуют напористый подход", - сказал он.

Он, в частности, отметил, что согласно русской традиции, теоретически всегда надо надеяться на лучшее, но готовиться к худшему.

"Но при нынешних настроениях и в Конгрессе, и Сенате США надеяться на улучшение наших двусторонних отношений или хотя бы на устойчивую ремиссию болезни русофобии в данный момент не приходится, - заявил он. - Это оголтелая русофобия, которая не основывается на экспертных данных".

Также он добавил, что многие авторы не понимают, о чем речь. И могут находиться под влиянием навязанных чувств. Однако тот, кто искусственно навязывает подобные эмоции, преследует прагматичный торговый напористый подход.