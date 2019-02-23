"Позорное бегство": Депутат Госдумы разоблачил байки Порошенко о "наведении порядка" в Крыму

Депутат Госдумы Андрей Козенко призвал Порошенко не рассказывать о своем визите на полуостров и разоблачил байки о "наведении порядка" в Крыму. Тогда это было "позорное бегство", напомнил Козенко.

Д епутат Госдумы РФ от крымского региона Андрей Козенко прокомментировал выступление Порошенко на дебатах в Генассамблее ООН, в котором он рассказал о своей поездке в Крым в 2014 году.

"Вдохновившись байками о том, как он под пулями выносил раненых с Майдана, Порошенко пошел еще дальше, - говорит Козенко. - Это было позорное бегство, а он превратил его в сказ о героической миссии".

Козенко подчеркнул, что эта выдуманная эпопея была сделана в лучших традициях западной аудитории. А, собственно, на неё маскарад и был рассчитан.

" Е сли кто подзабыл, то есть и видеозаписи бегства от крымчан приехавшего в Симферополь "наводить порядок" Порошенко", - напоминает депутат.