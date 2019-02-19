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"Потерявший свою душу": Британка по приюту для кошек и Красной площади вынесла вердикт Москве

19 февраля 2019, 05:24  •  94 • В мире
Британская журналистка посетила столицу России, после чего написала материал в The Times. Дженис Тернер рассказала о приюте для кошек, досмотре в аэропорту и Красной площади, после чего пришла к выводу, что Москва - город, "потерявший свою душу".
"Москва — сверкающий город, утративший душу" - так называется материал британского издания The Times.
Дженис Тернер написала текст о русском балете, аэропортах и кошках.
В этом материале она пишет, что Москва "из трудного потрепанного города превратилась в трудный и сверкающий город". Красную площадь она называет торговым центром с предметами показной роскоши.
Большая часть статьи посвящена балетным тренировкам, где ей удалось побывать, еще значимая часть — досмотру в аэропорту. Описано возмущение британки, когда сотрудница аэропорта попросила полностью застегнуть пакет с туалетными принадлежностями. Журналистка ядовито написала, что та "тосковала по своему призванию советской бабушки".
Заключительная часть материала повествует читателям о попытке журналистки взять кошку из приюта. Здесь же Тернер опять возмущена задаваемыми ей вопросами. Она назвала такой разговор с администраторами приюта "чем-то средним между собеседованием на работу и первым свиданием". Она обратила внимание, что кошкам не хотели давать дешевый корм.
По набору этих несочетаемых между собой историй в конце материала сделан вывод, что Москва — это "трудный и сверкающий" город, "потерявший свою душу".

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