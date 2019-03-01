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"Послушались Путина?": В Пентагоне засекли время на прорыв обороны США "Авангардом"

01 марта 2019, 09:09  •  319 • Политика
В Пентагоне буквально до минуты засекли, сколько времени понадобится российскому "Авангарду", чтобы пойти на прорыв обороны США. Начальник Северного командования американских Вооруженных сил Терренс О`Шонесси заявил Сенату, что на это уйдет 15 минут. "Послушались Путина?" - иронизируют в Сети, напомнив, что во время встречи со СМИ после послания Федеральному Собранию президент РФ предложил американцам подсчитать "подлетное время" до "центра принятия решений".
Очевидно, что в США все же услышали предупреждение президента России Владимира Путина об ответном ударе. И не только по местам дислокации ракет, но и по центру принятия решений. Намек на Вашингтон был более чем очевиден.
Бить по США у России есть чем - выбор богатый. Только один гиперзвуковой "Авангард" внушает американцам ужас. Так, в Пентагоне буквально до минуты засекли, сколько времени понадобится российскому "Авангарду", чтобы пойти на прорыв американской обороны.
По мнению начальника Северного командования американских Вооруженных сил Терренса О`Шонесси, на то, чтобы долететь до границы Соединенных Штатов, российской ракете хватит всего 15 минут.
Об этом он сообщил сенаторам во время своего доклада, пишет Washington Times.
Причем теперь даже в Пентагоне признали, что шансов отразить удар "Авангарда" у американской системы ПРО нет. Российская гиперзвуковая ракета проскочит оборонительный рубеж США на скорости, которую Штаты просто не смогут подавить.
Как считает О`Шонесси, "Авангард" способен поражать цели даже "в сердце" Соединенных Штатов.
В Сети же напомнили Пентагону о том, что времени у них на самом деле меньше заявленного.
"5 минут себе добавили", - иронизируют в Сети, напомнив, что во время встречи со СМИ после послания Федеральному Собранию президент РФ предложил американца подсчитать "подлетное время" до "центра принятия решений":
"Это будет не в их пользу. Во всяком случае, сегодня. Вот именно это я и имел в виду. Пусть посчитают".
О том, что американская ПРО, говоря простым языком, и пискнуть не успеет в случае применения Россией "Авангарда", уже говорилось ранее военными экспертами после демонстрации испытаний ракеты.
Это же подтвердил и вице-премьер Юрий Борисов в интервью "России 24".
"Практически обнуляется противоракетная оборона, - отметил эксперт. - Очень тяжело этот блок обнаружить и тем более поразить".
Он также напомнил, что на скорости 27 махов, которую набрал во время испытаний "Авангард", его "ни одна противоракета не может сбить".
К слову, и Счетная палата США тогда же заявляла, что американцам нечего противопоставить российскому гиперзвуку. И защиты от этой ракеты у Соединенных Штатов нет.

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