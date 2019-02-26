"Посейдон" будет "оружием апокалипсиса": Россию обвинили в нарушении еще одного договора о вооружении

Глава Стратегического командования ВС США Джон Хайтен заявил, что работы над перспективным ядерным подводным беспилотным аппаратом "Посейдон", который в США называют "оружием апокалипсиса", являются нарушением Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).

При этом генерал отметил, что, согласно тексту договора, все вопросы, касающиеся разработки новых типов вооружения, должны обсуждаться в Двухсторонней консультативной комиссии. Тем не менее, по состоянию на настоящий момент, этого не происходит.

Напомним, что договор об ограничении стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году Дмитрием Медведевым, занимающим тогда пост президента России, и американским лидером Бараком Обамой. Документ заменил собой старое соглашение о стратегических вооружениях, подписанное между СССР и США еще в 1991 году.

Что касается "Посейдона", то о разработке Россией этого стратегического беспилотника президент Владимир Путин сообщил в послании Федеральному Собранию в марте 2018 года. Известно, что перспективный аппарат будет оснащен инновационной атомной электроустановкой, а также будет способен переносить ядерные боезаряды.

"Мы видим, что они (российские военные инженеры — прим. ред.) разрабатывают потенциал за рамками этого договора. У меня это вызывает обеспокоенность", — сказал глава Стратегического командования.

Слова Джона Хайтена приводятся по сообщению ТАСС.

Кроме того, в рамках выступления генерал отметил, что США должны привлекать больше средств, инвестиций в "оборонку", чтобы иметь возможность защищаться.

Ранее Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации сообщало, что после демарша Дональда Трампа по ДРСМД в Вашингтоне заняты вопросом о том, продлевать или нет действие договора СНВ-3.

Решение ещё не принято, но "обсуждения различных вариантов в самом разгаре", рассказал собеседник информагентства.

Сам договор истекает в 2021 году. В настоящее время проходят консультации и дискуссии с российской стороной по этому вопросу. Однако США, как ранее отмечал замглавы МИД России Сергей Рябков, было "тревожно услышать" заявление России по поводу того, что Вашингтон не выполняет пункты СНВ-3.