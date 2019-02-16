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"Посадят всех, кроме меня": Эксперт объяснил эффект завхоза мэрии Новосибирска

16 февраля 2019, 18:54  •  25 • Политика
Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с Царьградом рассказал о том, что его больше всего удивляет в российских чиновниках, и объяснил эффект завхоза мэрии Новосибирска, которую арестовали по подозрению в хищении госсредств. Эксперт отмечает, что чиновники пребывают в искренней уверенности: "Посадят всех, кроме меня".
Новый скандал с коррупцией в госструктурах на этот раз вспыхнул в Новосибирске. Здесь в хищении государственных денег заподозрили завхоза мэрии Наталью Малиновскую. Женщину уже арестовали.
В беседе с Царьградом политолог, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев рассказал о том, что его больше всего удивляет в российских чиновниках и объяснил эффект завхоза.
Эксперт, отвечая на вопрос о том, почему люди не боятся воровать, отметил, что российские чиновники пребывают в искренней уверенности: "Посадят всех, кроме меня".
"Во-первых, чисто психологическая аберрация, искренняя уверенность, что посадят всех, кроме меня, - пояснил политолог. - Я вот сколько лет живу, столько лет удивляюсь этой гениальной способности современного чиновника рассказывать своим подчиненным: "Не воруйте, а то посодють". И при этом ворующего во всю катушку и искренне уверенного, что для него закон не писан".
Второе же, по мнению эксперта, - это "закон стаи".
"Вот, что такое завхоз – он вообще ничто. Его задача лампочки пересчитывать. Он вообще не принимает никаких решений. Он, строго говоря, скорее всего, даже не госслужащий, - поясняет эффект Малиновской политолог. - Но он абсолютно уверен, что как завхоз, как человек, назначенный, не знаю, мэром, заммэра (кто у них отвечает за аппарат), раз его тот человек назначил, то он его и защитит".
По мнению Журавлева, "в 99 случаях из 100 до какого-то момента это работает". А после наступает время, когда выясняется, что "человек либо так много взял, что уже у его покровителя не хватает ресурса его защищать, либо снесли самого покровителя".

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