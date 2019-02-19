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"Порошенко вмазать по зубам?": Твит пресс-секретаря президента Украины вызвал споры в Сети

19 февраля 2019, 08:39  •  123 • Политика
Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко вызвал споры в Сети одним твитом про "ветерана" УПА, призвавшего "дать по зубам". "Порошенко вмазать по зубам?", - не поняли интернет-пользователи.
Ранее у себя на странице в Twitter пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко опубликовал твит про "ветерана" запрещенной в России экстремистской организации УПА, который призвал "дать ему по зубам".
В Сети этот твит вызвал жаркие споры. Интернет-пользователи так и не поняли, кому "ему" призвал дать по зубам "бандеровец". Украинскому лидеру?
"Порошенко вмазать по зубам?", - интересовались под постом одни пользователи.
"Нафига он ему руку жал, если хотел дать по зубам?", - писали другие.
Ту же странность сообщения пресс-секретаря Петра Порошенко отметил и политолог Владимир Корнилов.
"Судя по нему, ветеран УПА призывал ударить по зубам Порошенко. При этом хвастался, что сам в своё время кому-то давал, - отметил эксперт у себя в Twitter. - Это под Бродами они всем давали? Теперь очередь Порошенко давать пришла? Или как ещё этот твит понимать?"
Странный твит от пресс-секретаря Порошенко. Судя по нему, ветеран УПА призывал ударить по зубам Порошенко. При этом хвастался, что сам в своё время кому-то давал. Это под Бродами они всем давали? Теперь очередь Порошенко давать пришла? Или как ещё этот твит понимать? pic.twitter.com/1gtTjdExuo
— Vladimir Kornilov (@Kornilov1968) 18 февраля 2019 г.
нафіга він йому руку тиснув,якщо хотів дати по зубах?
— Кузнец Вакула (@blacksmithVakul) 18 февраля 2019 г.

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