"Полный ноль": "Нафтогаз" распрощался с мечтами о российском газе

"Нафтогаз", судя по пессимистическому прогнозу исполнительного директора компании Юрия Витренко, всё же распрощался с мечтами о российском газе. На этот раз во время конференции о будущем украинской газотранспортной системы он предположил, что уже со следующего 2020 года транзита российского газа через Украину не будет.

"Позволю себе предположить, что в 2020 году не будет транзита через Украину", - заявил Витренко.

Он уточнил, что речь не идет ни о 30, ни о 50, ни о 60 млрд кубометров.

"Полный ноль", - так охарактеризовал будущее транзита российского "голубого топлива" Витренко.

Он также заподозрил, что Москва даже в случае продления транзитного контракта в любой момент может отказаться от договора, указав на "Северный поток - 2".

"Даже если мы продолжим этот транзитный контракт, они могут сказать, и скажут в 2020 году: "Извините, но мы имеем "Северный поток - 2", нам не нужен украинский путь, - цитирует Витренко "Укринформ". - Или залезут в наш политический двор - мол, вы не являетесь в дальнейшем независимой страной".

Если резюмировать вышесказанное, то в "Нафтогазе" "оснований для оптимизма" и сохранения транзита через Украину не видят ни одного.

Но $2,8 млрд компенсации украинская компания, указывая на решение Стокгольмского арбитража, надеется-таки получить от "Газпрома".