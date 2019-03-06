Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Израиль наносит удар: Объекты в секторе Газа подверглись атаке с воздуха
Госдума вынудила фейкомётов извиниться (Руслан Осташко)
Ручное управление: Евросоюз выделит деньги на подготовку чиновников в Армении
Сенаторы США предложили закон о победе американцев в войне в Афганистане
Главная / Политика

"Полный ноль": "Нафтогаз" распрощался с мечтами о российском газе

06 марта 2019, 09:24  •  201 • Политика
Исполнительный директор Группы "Нафтогаз" Юрий Витренко предположил, что с 2020 года транзита российского газа через Украину не будет. По его словам, речь не идет ни о 30, ни о 50, ни о 60 млрд кубометров. "Полный ноль", - так охарактеризовал будущее транзита Витренко. И, судя по его прогнозу, "Нафтогаз" все же распрощался с мечтами о российском газе. Но $2,8 млрд компенсации надеется-таки получить от "Газпрома".
"Нафтогаз", судя по пессимистическому прогнозу исполнительного директора компании Юрия Витренко, всё же распрощался с мечтами о российском газе. На этот раз во время конференции о будущем украинской газотранспортной системы он предположил, что уже со следующего 2020 года транзита российского газа через Украину не будет.
"Позволю себе предположить, что в 2020 году не будет транзита через Украину", - заявил Витренко.
Он уточнил, что речь не идет ни о 30, ни о 50, ни о 60 млрд кубометров.
"Полный ноль", - так охарактеризовал будущее транзита российского "голубого топлива" Витренко.
Он также заподозрил, что Москва даже в случае продления транзитного контракта в любой момент может отказаться от договора, указав на "Северный поток - 2".
"Даже если мы продолжим этот транзитный контракт, они могут сказать, и скажут в 2020 году: "Извините, но мы имеем "Северный поток - 2", нам не нужен украинский путь, - цитирует Витренко "Укринформ". - Или залезут в наш политический двор - мол, вы не являетесь в дальнейшем независимой страной".
Если резюмировать вышесказанное, то в "Нафтогазе" "оснований для оптимизма" и сохранения транзита через Украину не видят ни одного.
Но $2,8 млрд компенсации украинская компания, указывая на решение Стокгольмского арбитража, надеется-таки получить от "Газпрома".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



201
Источник
Похожие новости
06 марта 2019, 09:24
Пентагон бросил $63,3 млн на создание американского конкурента российскому гиперзвуку
05 марта 2019, 10:39
Американский судебный процесс "демократы против РФ" может остаться без ответчиков
05 марта 2019, 23:39
Первые с конца: Украина упала на дно топ-40 самых влиятельных стран
Загрузка...
05 марта 2019, 23:39
Украинский политолог заявил, что Россия готовит ядерный удар по Европе
05 марта 2019, 20:24
Посольство России в Лондоне хочет провести день открытых дверей для британских шпионов
06 марта 2019, 09:24
"Полный ноль": "Нафтогаз" распрощался с мечтами о российском газе
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 марта 2019, 06:39
"Зомби Системы": Бельгийские эксперты отчитали Помпео за смех над российским "Цирконом"
28 февраля 2019, 00:39
Хлопнули дверью, перемирие отменили: Киев разработал новый сценарий "Порошенко - президент"
27 февраля 2019, 21:24
Такие тонны денег не снились даже полковнику Захарченко: В день ареста Арашуковых спалили миллионы
28 февраля 2019, 16:54
Нетаньяху предупредил Путина о войне с "сухопутным вторжением" и "ракетным ударом" - СМИ
03 марта 2019, 22:54
«Настоящий убийца»: в США удивлены автоматом спецназа РФ
01 марта 2019, 23:39
Путин позвонил маме умершего от лейкоза мальчика, мечту которого он исполнил перед Новым годом
04 марта 2019, 11:54
В Америке прозрели? "Кровавый режим" Порошенко получил из-за океана "удар под дых"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.