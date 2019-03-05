"Подводная лодка в степях Украины": В Сети отреагировали на вброс про военную технику РФ у границ Незалежной

Украинское издание Obozrevatel.ua опубликовало инфографику, на которой якобы показаны вооруженные силы России на границах с Украиной.

Графика показывает у границы Незалежной: 900 танков, 300 вертолетов, 500 боевых самолетов, 2300 бронированных автомобилей, 1400 артиллерийских систем залпового огня, 80 военных кораблей, 80 000 военнослужащих и 8 подводных лодок в Азовском море.

"Подводная лодка в степях Украины погибла в неравном воздушном бою", — Пользователи дружно вспомнили шутку, когда прочли данный вброс. Многие из них припомнили свой отдых на Азовском море, когда шли по нему сотни метров до глубокого места, чтобы поплавать.

"Азовское море самое мелкое море в мире и, насколько я помню, максимальная глубина 13 метров. Максимальная осадка, с которой выпускают суда, 8 метров", — пишет пользователь Руслан Якупов.